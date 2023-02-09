Президент Садыр Жапаров оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Турции в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". От имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования и поддержку братскому турецкому народу.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 февраля, посетил посольство Турецкой Республики в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить сочувствие турецкому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений.

Глава государства оставил запись в книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования и поддержку братскому турецкому народу.

Он отметил, что Кыргызская Республика разделяет горе братского народа Турции, страдающего от разрушительного стихийного бедствия.

«На сегодня землетрясение разрушило множество зданий, и сердца кыргызстанцев скорбят о тысячах турецких братьев и сестер, ставших жертвами этого стихийного бедствия. Ваше горе – это наше горе!

Турецкий народ и Турция занимают большое место в наших сердцах.

По традиции наших предков, мы всегда готовы поддержать вас и предложить необходимую помощь, так как с турецким народом нас связывают общенациональные корни, единая история.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным и близким нашего братского турецкого народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от землетрясения!», - написал Президент Садыр Жапаров.

