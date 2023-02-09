Кыргызстан все еще рассматривает строительство АЭС. Но теперь более мощной

Мощность атомной электростанции, которую построят в Кыргызстане, может составить 300 мегаватт.
Об этом рассказал замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков во время круглого стола в Бишкеке.
Он напомнил, что изначально велись переговоры о строительстве двух атомных станций малой мощности - на 50 мегаватт, был заключен меморандум с российской компанией "Росатом".
"Но мы пришли к мнению, что это ничего не решит, и порог в 50 мегаватт должен быть увеличен. Если мы и начнем строить электростанцию, то она должна быть не менее 300 мегаватт. И это предельная мощность таких станций. В пределах этой мощности - до 300 мегаватт - мы могли бы построить", - рассказал он.
Также Султанбеков считает, что атомная энергетика должна стать альтернативой гидроэнергетике в Кыргызстане.
"Мы переживаем маловодный период, выходим из него, но дефицит нас загнал в такие условия, когда мы должны покупать электричество. В прошлом году мы импортировали порядка 2,7 млрд кВт⋅ч электричества из Казахстана и Туркменистана. Мы должны иметь альтернативу, которая не зависит от природных условий. И эта альтернатива - атомная энергетика", - добавил он.
Напомним, в январе 2022 года стало известно, что в Кыргызстане построят атомную электростанцию малой мощности. Тогда министр энергетики КР Доскул Бекмурзаев и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности. Он предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры республики и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.
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