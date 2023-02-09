Как отдыхает бывший 29-летний замглавы Госстроя Кыргызстана? Видео

Дастан Джапаров занимал должность замглавы Госстроя КР 48 дней, а теперь отдыхает в Дубае и разъезжает на спортивном автомобиле.

Видео было опубликовано в соцсети Instagram.

На видео видно, как Chevrolet Camaro подъезжает на парковку, неизвестная девушка говорит, что этот автомобиль будет в их распоряжении несколько дней.

Дастан Джапаров занимал должность замглавы Госстроя КР 48 дней, а теперь отдыхает в Дубае и разъезжает на спортивном автомобиле. Видео было опубликовано в соцсети Instagram.

На видео видно, как Chevrolet Camaro подъезжает на парковку, неизвестная девушка говорит, что этот автомобиль будет в их распоряжении несколько дней.

Водитель, припарковавшись, выходит из спортивного автомобиля и передает всем привет.

Им оказался Дастан Джапаров, которого 2 февраля 2023 года сняли с должности замглавы Госстроя КР.

Отметим, согласно открытым данным, в Дубае аренда Chevrolet Camaro стоит от 600 до 900 AED, то есть от $150 до $250 в сутки.



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