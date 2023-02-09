Как отдыхает бывший 29-летний замглавы Госстроя Кыргызстана? Видео 

Дастан Джапаров занимал должность замглавы Госстроя КР 48 дней, а теперь отдыхает в Дубае и разъезжает на спортивном автомобиле.
Видео было опубликовано в соцсети Instagram.
На видео видно, как Chevrolet Camaro подъезжает на парковку, неизвестная девушка говорит, что этот автомобиль будет в их распоряжении несколько дней.
Дастан Джапаров занимал должность замглавы Госстроя КР 48 дней, а теперь отдыхает в Дубае и разъезжает на спортивном автомобиле. Видео было опубликовано в соцсети Instagram.
На видео видно, как Chevrolet Camaro подъезжает на парковку, неизвестная девушка говорит, что этот автомобиль будет в их распоряжении несколько дней.
Водитель, припарковавшись, выходит из спортивного автомобиля и передает всем привет.
Им оказался Дастан Джапаров, которого 2 февраля 2023 года сняли с должности замглавы Госстроя КР.
Отметим, согласно открытым данным, в Дубае аренда Chevrolet Camaro стоит от 600 до 900 AED, то есть от $150 до $250 в сутки.
URL: https://kaktus.media/475282
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