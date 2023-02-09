ГКНБ КР: За вымогательство задержана член общественного объединения «Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру»

Бишкек, "Саясат.kg". Ведётся следствие.
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу по ст. 208 ч.1 (Вымогательство) УК КР, с поличным при получении денежных средств задержана инспектор общественного объединения «Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру».
Установлено, что Т.Г.Б. вымогала денежные средства у директора одного из детских садов Джалал-Абадской области под угрозой передачи якобы имеющихся у нее материалов компрометирующего характера правоохранительным органам.
Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Ведётся следствие.
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