ГКНБ КР: За вымогательство задержана член общественного объединения «Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру»

Бишкек, "Саясат.kg". Ведётся следствие.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу по ст. 208 ч.1 (Вымогательство) УК КР, с поличным при получении денежных средств задержана инспектор общественного объединения «Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру».

Установлено, что Т.Г.Б. вымогала денежные средства у директора одного из детских садов Джалал-Абадской области под угрозой передачи якобы имеющихся у нее материалов компрометирующего характера правоохранительным органам.

Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведётся следствие.