В Кыргызстане выбрали 60 объектов для открытия центров дошкольного развития

В республике создадут 60 центров дошкольного развития, которые охватят более 3 тысяч детей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, всего в ведомство от местных органов власти поступили 105 заявлений о создании центров дошкольного развития, специальная комиссия отобрала 60 объектов.
«Ведется подготовка тендерных документов. Вскоре объявят тендер на ремонтно-строительные работы. Каждому центру также предоставят мебель, ковры, материалы для игр и обучения, установят детские площадки и создадут условия для детей с особыми образовательными потребностями», — сообщили в МОиН.
В Минобразования добавили, что центры предусмотрены для детей 3–5 лет. «В них они будут заниматься по три часа, это детские сады кратковременного пребывания», — добавили в ведомстве.
В Баткенской области откроют 4 центра, Джалал-Абадской — 15, Иссык-Кульской — 6, Нарынской — 3, Ошской и Таласской — по 12, Чуйской — 8.
Центры развития будут созданы по проекту «Укрепление основ обучения», реализуемого Министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка.
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