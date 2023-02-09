Выборы депутатов местных кенешей в пяти областях обойдутся в 18,8 миллиона сомов

9 апреля пройдут выборы депутатов айыльных кенешей в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областях.
Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов для кампании на общую сумму 18 миллионов 874 тысячи сомов.
Расходы ЦИК составят 12 миллионов 854 тысячи сомов, включая средства на централизованные закупки для избирательных комиссий. Траты 9 территориальных избирательных комиссий и 52 участковых — 6 миллионов 20 тысяч сомов.
Кампания пройдет в связи с истечением сроков полномочий. Голосование назначено на 9 апреля.
Центризбиркому поручено организовать проведение выборов, рассмотреть возможность апробирования в пилотном режиме форм дистанционного, электронного голосования.
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