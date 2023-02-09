В городе Ош сокращают число безработных

В прошлом году в Оше были созданы 287 частных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, в городе под председательством главы кабмина Акылбека Жапарова прошло заседание, посвященное итогам работы муниципалитета за 2022 год.
Вице-мэр Марс Исаев отметил, что в прошлом году объем местного бюджета составил 2,5 миллиарда сомов, что больше, чем в 2021-м, на 900 миллионов сомов.
Предприятия города в ушедшем году произвели продукцию на 6 миллиардов 72 миллиона сомов. Марс Исаев также проинформировал, что в прошлом году в южной столице зарегистрированы 287 хозяйственных субъектов и созданы 1 тысяча 872 рабочих места.
Число безработных, состоящих на учете госорганов, сократилось на 611 человек. Если в 2022 году работу искали 6 тысяч 162 горожанина, то к 1 января 2023-го их стало 5 тысяч 551 человек.
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