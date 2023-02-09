МИД: Кыргызстанцев из зон бедствий в Турции эвакуировали в безопасные места

Вместе с тем команда спасателей МЧС КР уже приступила к спасательным работам в провинции Газиантеп.
В связи с произошедшими землетрясениями в Турции, по предварительной информации на 12.00 часов 8 февраля 2023 года, граждан Кыргызской Республики нет среди погибших. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По ее данным, в настоящее время посольством и генеральными консульствами Кыргызстана в городах Анталья и Стамбул продолжается работа с властями Турции по выявлению возможных погибших и пострадавших среди соотечественников.
Также кыргызские дипломаты уже находятся в пострадавших провинциях, и при участии кыргызских активистов-студентов оказывают нуждающимся гражданам Кыргызстана необходимую помощь и поддержку. Из городов Адана, Кахраманмараш и Османийе в безопасные места уже эвакуированы восемь граждан КР. В городе Малатья оказывается помощь девяти гражданам КР, в том числе двум детям и одной беременной женщине. Гражданам КР, находящимся в местах временного пребывания, переданы теплая одежда, одеяла, вода и продукты питания. Работу в зоне бедствия усложняют технические проблемы со связью, интернетом и электричеством.
В городах Анкара и Стамбул также открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших граждан КР и Турции. Вместе с тем команда спасателей МЧС КР уже приступила к спасательным работам в провинции Газиантеп.
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