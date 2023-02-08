ГКНБ КР: Выявлены факты нарушения в сфере недропользования

Бишкек, "Саясат.kg". По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В рамках работы по борьбе с коррупционными проявлениями Управлением ГКНБ КР по Баткенской области на угольном месторождении "Урмизан" в Баткенском районе выявлены факты нарушений в сфере недропользования.

В период подготовки к ОЗП 2022 года, отдельные частные компании при наличии лицензии исключительно на геологоразведочные работы, на месторождении "Урмизан", на территории Карабакского айыльного округа Баткенского района, осуществляли незаконную добычу угля и вывоз в одну из соседних стран в особо крупном объеме.

По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.