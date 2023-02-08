Мужчина с инвалидностью подал в суд на аэропорт Оша

Об этом сообщается в соцсети на странице "Трудовые права людей с инвалидностью".

Ошский городской суд принял исковое заявление, поданное в отношении местного филиала ОАО "Международный аэропорт "Манас". Об этом сообщается в соцсети на странице "Трудовые права людей с инвалидностью".

По данным организации, истцом выступил Баястан Абдыкадыров, который требует взыскать с ошского аэропорта 200 тысяч сомов. Он также намерен через суд добиться создания в аэропорту условий, необходимых для людей с инвалидностью. Об этом сообщил ОФ "Центр стратегических судебных тяжб".

"Баястан Абдыкадыров - уроженец Узгенского района, имеет инвалидность 1 группы, пользующийся инвалидной коляской. Из-за состояния здоровья он пользуется услугами аэроперевозки для прохождения курса лечения в медицинских учреждениях Бишкека. В его исковом заявлении указано: "После прохождения регистрации на рейс Ош - Бишкек я зашел в туалет, который не адаптирован для людей, пользующихся инвалидной коляской. В результате чего не смог справить нужду в удобном для себя положении.

После прохождения контроля прошел в зал ожидания. Из-за отсутствия специального подъемного устройства (амбулифт) для маломобильных пассажиров меня поднимали по трапу на борт самолета два сотрудника аэропорта. Это обстоятельство создало для меня атмосферу ущербности, беспомощности и унизило мое человеческое достоинство". Исковое заявление подано для защиты прав и свобод Баястана, гарантированных Конституцией и международными договорами, участником которых является Кыргызстан", - говорится в сообщении.

В общественном фонде отмечают, что факт отсутствия необходимых условий - дискриминация по признаку инвалидности, запрещенная законодательством республики. Отсутствие инфраструктуры не может объясняться недостатком средств и должно расцениваться как унижающие достоинство условия организации пассажирской перевозки в отношении лиц с инвалидностью.

"Баястан Абдыкадыров просит суд обязать ошский филиал открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Манас" в срок, установленный судом, но не более шести месяцев, произвести работы, а именно организовать специальное устройство - амбулифт, предназначенный для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажира", - говорится в сообщении.

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