В Астане приземлился спецборт из Турции с гражданами Казахстана и Кыргызстана

По данным издания, граждан КР встретили представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК.



В Астане приземлился спецборт из Турции. На нем 16 граждан Казахстана и двое кыргызстанцев, сообщает информационное агентство «Казинформ».

По данным издания, граждан КР встретили представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК.

Ранее МИД Кыргызстана заявил, что в результате землетрясения в турецкой Адане пострадала гражданка КР, ей оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.

Напомним, два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли на юге Турции 6 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257883/