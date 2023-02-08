В Астане приземлился спецборт из Турции с гражданами Казахстана и Кыргызстана

По данным издания, граждан КР встретили представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК.
В Астане приземлился спецборт из Турции. На нем 16 граждан Казахстана и двое кыргызстанцев, сообщает информационное агентство «Казинформ».
По данным издания, граждан КР встретили представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК.
Ранее МИД Кыргызстана заявил, что в результате землетрясения в турецкой Адане пострадала гражданка КР, ей оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.
Напомним, два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли на юге Турции 6 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257883/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!