Не хотят освобождать место. Чиновница пожаловалась на работающих пенсионеров

Они не могут в полной мере работать, место не хотят освобождать.
Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают законопроект, в котором предлагается убрать базовую часть пенсии в размере 3 тысяч 100 сомов.
Во время обсуждения замглавы Соцфонда Гулнура Джуматаева зачитала обращение от некой гражданки Асель, которая пожаловалась на работающих пенсионеров.
«Кыргызстанка по имени Асель работает ответственным секретарем в айыл окмоту. Она направила письмо в приемную. В нем указывается, что в ведомстве работают девять пенсионеров, из них троим больше 65 лет. Они не могут в полной мере работать, место не хотят освобождать. Их пенсии вместе с зарплатой составляют до 50 тысяч сомов. Остановить выплату базовой ставки, считаю правильным. Таких писем у нас много», — сказала Гулнура Джуматаева.
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