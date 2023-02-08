ГКНБ КР: Задержана партия контрабандных сигарет

Бишкек, "Саясат.kg". Количество задержанной продукции составило более 288 тысяч пачек сигарет.

ГКНБ в результате проводимых мероприятий по противодействию незаконному обороту контрабандных табачных изделий, а также с учетом тенденции роста «не серого» импорта из других стран в КР, пресечена контрабандная деятельность отдельных лиц.

Так, в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала по признакам преступления предусмотренного ст. 239 УК КР (производство продукции подлежащий обязательному акцизному обложению, без акцизных марок) сотрудниками ГКНБ задержана партия контрабандных сигарет, ввозимые в страну контрабандным путем для последующей реализации на внутреннем рынке Кыргызстана.

Установлено, что отдельными лицами продолжительное время осуществлялся ввоз контрабандных сигарет, которые реализовывались на рынке Кыргызстана без уплаты соответствующих платежей в бюджет. Количество задержанной продукции составило более 288 тысяч пачек сигарет.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие мероприятия на установление суммы нанесенного ущерба, а также всех участников причастных к данной противоправной деятельности.