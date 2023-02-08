Сайт «Политклиника» нарушил журналистскую этику и распространил ложную информацию

Бишкек, "Саясат.kg". Сайт «Поликлиника» данную информацию от ЭлТР назвал неправдой и манипулировал ею с помощью непроверенных данных.

Сайт «Политклиника» нарушил журналистскую этику и распространил ложную информацию. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков и опубликовал видео, подтверждающее распространение сайтом ложной информации.

«Мы незамедлительно реагируем на недостоверную информацию, связанную с деятельностью президента, и всегда готовы дать разъяснения. На этот раз медиа «Политклиника» во главе с Дильбар Алимовой распространила непроверенную и ложную информацию.

Ранее телеканал ЭлТР показал сюжет о полученных иностранных кредитах для энергетической отрасли, отметив, что за время руководства президента Садыра Жапарова не было получено ни одного кредита на энергетику. Сайт «Поликлиника» данную информацию от ЭлТР назвал неправдой и манипулировал ею с помощью непроверенных данных.

Поскольку речь идет о деятельности президента Садыра Жапарова, для уточнения этой информации мы пригласили на встречу представителей Министерства финансов, Министерства энергетики, ЭлТР, а также сайта «Политклиника». К сожалению, представители «Политклиники» не пришли, приведя отговорки, что, мол, они опирались на открытые источники, что только сделали обзорный материал и такова суть фактчека.

Дильбар Алимова организует тренинги по журналистской этике и медиаграмотности. Однако журналистская этика в материале «Политклиники» не соблюдена. При публикации материала необходимо предоставлять слово обеим сторонам. Но «Политклиника» не обращалась в Минэнерго и Минфин для уточнения информации.

Они односторонне распространили ложную информацию и донесли до общественности неверные сведения. Считаем это манипулированием информацией, распространением лжи, безответственным отношением к своему делу и целенаправленным очернением», — заявил Д. Орунбеков.