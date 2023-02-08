В Нацбанке Кыргызстана рассказали, как правильно хранить сбережения

Один из специалистов финансового регулятора объяснил, как следует вести личный бюджет.
Начальник отдела финансовой грамотности Национального банка КР Кубаныч Мусуралиев рассказал, как правильно вести личный бюджет и хранить сбережения.
Как вести личный бюджет
Бюджет — это план ваших доходов и расходов. Необходимо не просто составить бюджет, но и четко ему следовать. Ведение личного/семейного бюджета позволяет не только контролировать доходы и расходы, но и приумножить капитал и достичь запланированной цели. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, около 75 процентов из 1 000 опрошенных респондентов планируют бюджет и делают сбережения.
Путь к финансовой грамотности начинается с анализа доходов и расходов. Это позволяет увидеть, на что тратятся деньги, сколько именно, и вовремя прикрыть "черные дыры". Нужно рассчитать, какая сумма уходит в месяц на питание, услуги ЖКХ, проезд, покупку одежды, интернет, сотовую связь, развлечения и другое. Доходы тоже необходимо считать. Хорошо, если источников дохода несколько: заработная плата, деньги от сдачи квартиры в аренду, подработка и так далее. Главное, чтобы ваши расходы не превышали доходы и чтобы можно было делать накопления для достижения крупных финансовых целей.
Как хранить сбережения
Сбережения важны и нужны, это ключ к финансовой свободе и независимости. Многие люди сначала тратят полученные деньги, а уже потом откладывают то, что остается (если, конечно, остается). Это одна из главных ошибок, при таком подходе вряд ли удастся накопить на что-то серьезное. Действовать надо с точностью до наоборот. Среди финансистов и богатых людей действует простое правило "сначала заплати себе". После получения зарплаты отложите 10-20 процентов на сбережения и только потом тратьте оставшееся. Можно начать с маленькой суммы, пусть на первых порах это будет всего 100 сомов.
Чтобы сберечь накопления от нецелевого использования и защитить от инфляции, деньги должны работать, принося дополнительный доход. В зависимости от сроков реализации своих целей вы можете выбрать наиболее подходящий инструмент сбережения: открытие депозитного счета, инвестиции в недвижимость, скот и другое.
Sputnik Кыргызстан
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