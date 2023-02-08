Новые тарифы на вывоз мусора в Бишкеке вступили в силу с февраля, то есть квитанции с обновленными расценками горожане получат в марте.
Повышение тарифов на вывоз мусора в Бишкеке — вынужденная мера, заявил директор муниципального предприятия "Тазалык" Рамиз Алиев на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Новые тарифы вступили в силу с февраля, то есть квитанции с ними горожане получат в марте. Тариф для обычных граждан составляет 41 сом, для пенсионеров — 22,5 сома, а для хозяйствующих субъектов — 361 сом за кубометр (было 225).
О чем еще рассказал глава "Тазалыка"
Предыдущий тариф был утвержден в 2015 году (вступил в силу в 2016-м), тогда он составлял 22,5 сома для обычных граждан, 6 — для пенсионеров, 225 — для организаций. Этих средств "Тазалыку" хватало только до 2017 года, а в 2018-м начали расти цены на необходимые материалы. За семь лет (2015–2022) они выросли на 160-200 процентов, а дизтопливо подорожало с 35 до 72 сомов.
Поэтому предприятие приобретает меньше необходимых материалов и ГСМ, из-за чего сотрудникам приходится сокращать передвижение по маршрутам. В результате мусор вывозят реже.
Повышение тарифов — болезненная тема для жителей столицы, но это вынужденная мера. Алиев призвал горожан "немного потерпеть" и пообещал, что в ближайшее время они "заметно почувствуют качество оказываемых услуг".
Sputnik Кыргызстан
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