Посольство Турции в КР объявило сбор гумпомощи в Бишкеке

Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения на юге Турецкой Республики.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Все желающие сделать пожертвования в натуральной форме могут доставить их в посольство Турции в Бишкеке.
В посольстве отмечают, что принесенные вещи должны быть по возможности новыми и пригодными для зимних условий. Помимо взрослой и детской одежды, можно доставить палатки, кровати, матрасы, одеяла, спальные мешки, термосы, фонарики, портативные зарядки.
Необходимы также устойчивые продукты для хранения (консервы), детское питание, подгузники, чистящие и гигиенические средства. На упакованном пакете в посольстве просят указать содержимое.
Адрес посольства: 720040, Бишкек, улица Московская, 89.
URL: https://www.vb.kg/427019
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!