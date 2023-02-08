Известный адвокат связал свой инфаркт с грязным воздухом. И заявил на ТЭЦ в Генпрокуратуру

К тому же, по словам министра, электрофильтры ТЭЦ отключены.
Адвокат Икрамидин Айткулов подал заявление в Генпрокуратуру и потребовал привлечь к ответственности руководителей ТЭЦ Бишкека из-за загрязненного воздуха, который он считает причиной случившегося у него инфаркта. Об этом Айткулов сообщил у себя на странице в Facebook.
Айткулов требует возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц бишкекской ТЭЦ и соответствующих контролирующих государственных органов.
"Бишкек на протяжении последних лет находится в лидерах среди крупных городов мира по уровню загрязненности воздуха, что приводит, как указывают специалисты, к ишемическим болезням сердца, инсультам, хроническим обструктивным болезням легких, раку легких, острым инфекциям нижних дыхательных путей у детей и так далее", - пояснил адвокат.
Он также напомнил о сообщениях, согласно которым российская компания не смогла проверить фильтры ТЭЦ Бишкека, а глава Минприроды Динара Кутманова заявляла, что столичная ТЭЦ за все эти годы была проверена только один раз и нормы загрязненности превышают все возможные выбросы. К тому же, по словам министра, электрофильтры ТЭЦ отключены.
По мнению Айткулова, информация Кутмановой свидетельствует о том, что должностные лица ТЭЦ Бишкека и соответствующих контролирующих госорганов с момента последней реконструкции и модернизации предприятия в 2017 году и по настоящее время не обеспечивают надлежащую работу ТЭЦ.
"11 декабря 2020 года я перенес инфаркт, в клинике "Бикард" мне сделали хирургическую операцию (поставили стент). Не исключаю, что данному инфаркту, несомненно, способствовало загрязнение воздуха от бишкекской ТЭЦ", - пояснил Айткулов.
Адвокат требует решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ТЭЦ Бишкека и соответствующих контролирующих госорганов, "допустивших ненадлежащую работу котлоагрегатов и другого оборудования ТЭЦ, что повлекло и влечет на протяжении нескольких лет недопустимое, в десятки раз превышающее установленные нормативы загрязнения воздуха". А также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности виновных по признакам следующих преступлений:
-по статье 409 "Экоцид" УК КР;
-по статье 296 "Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей" УК КР;
-по статье 305 "Загрязнение атмосферы" УК КР;
-по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР;
-по статье 336 "Коррупция" УК КР.
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