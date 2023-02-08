Дни кыргызской культуры пройдут в Узбекистане

Об этом сообщает CentralAsia.news.

Исполняющий обязанности главы МИД РУз Бахтиер Саидов провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел КР Асеином Исаевым, который прибыл в Ташкент для участия в работе международного круглого стола на тему «Узбекистан и Кыргызстан: новые перспективы стратегического партнерства». Об этом сообщает CentralAsia.news.

По данным издания, стороны обсудили результаты государственного визита узбекского лидера Шавката Мирзиеева в Бишкек 26-27 января «с акцентом на совместные меры по комплексному выполнению достигнутых договоренностей на высшем уровне».

На встрече обсуждены график, организационные и содержательные вопросы запланированных контактов по линии парламентов, правительств и регионов двух государств. Также акцентировано внимание на развитии сотрудничества в области культуры и образования. В частности, рассмотрены вопросы проведения мероприятий, приуроченных к 30-летнему юбилею установления дипотношений между двумя странами, а также организации Дней кыргызской культуры в Ташкенте.



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