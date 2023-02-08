Хадж-2023. Вновь объявлен конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников

ДУМК повторно объявило конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников.
Об этом сообщили в муфтияте.
По их словам, по итогам первого конкурса ни одна авиакомпания не соответствовала требованиям Саудовской Аравии.
«Заявку подали четыре кыргызские и арабские авиакомпании, в том числе Flynas, которая в 2022 году перевозила паломников, но ни одна полностью не соответствует требованиям конкурса», — заявил 24.kg пресс-секретать ДУМК Максат Атабаев.
В конкурсе могуть участвовать только авиакомпании Кыргызстана и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия выделила 6 тысяч квот для кыргызстанских паломников. Муфтият еще не уточнил стоимость хаджа на 2023 год.
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