Хадж-2023. Вновь объявлен конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников

ДУМК повторно объявило конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников.

Об этом сообщили в муфтияте.

По их словам, по итогам первого конкурса ни одна авиакомпания не соответствовала требованиям Саудовской Аравии.

«Заявку подали четыре кыргызские и арабские авиакомпании, в том числе Flynas, которая в 2022 году перевозила паломников, но ни одна полностью не соответствует требованиям конкурса», — заявил 24.kg пресс-секретать ДУМК Максат Атабаев.

В конкурсе могуть участвовать только авиакомпании Кыргызстана и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия выделила 6 тысяч квот для кыргызстанских паломников. Муфтият еще не уточнил стоимость хаджа на 2023 год.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257821/