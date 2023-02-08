ГКНБ КР: Задержан гражданский активист за публичные призывы к насильственному захвату власти

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации...
6 февраля 2023 года органами национальной безопасности в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, а также на основании полученной по делу судебно-лингвистической экспертизы и иных доказательств о наличии признаков публичного призыва к насильственному захвату власти, задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР Н.Н.А.
ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в социальных сетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.
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