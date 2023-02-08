Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РУз Бахромжон Алоев.

«Наши рабочие группы начали работы по демаркации государственной границы», — сказал он, выступая в Ташкенте на круглом столе, посвященном перспективам стратегического партнерства двух стран.

Замглавы внешнеполитического ведомства Узбекистана рассказал, что первая встреча групп уже прошла, вторую намереваются провести в самое ближайшее время. График переговоров составлен на весь 2023 год.

Напомним, в конце января Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами.

17 ноября Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение с РУз по отдельным участкам кыргызско-узбекской госграницы. На заседании присутствовал президент Садыр Жапаров.

29 ноября он подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022-го в Бишкеке».

Делимитация — это определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.

Демаркация — проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками. Осуществляется на основании документов о делимитации границы.



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