Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РУз Бахромжон Алоев.
«Наши рабочие группы начали работы по демаркации государственной границы», — сказал он, выступая в Ташкенте на круглом столе, посвященном перспективам стратегического партнерства двух стран.
Замглавы внешнеполитического ведомства Узбекистана рассказал, что первая встреча групп уже прошла, вторую намереваются провести в самое ближайшее время. График переговоров составлен на весь 2023 год.
Напомним, в конце января Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами.
17 ноября Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение с РУз по отдельным участкам кыргызско-узбекской госграницы. На заседании присутствовал президент Садыр Жапаров.
29 ноября он подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022-го в Бишкеке».
Делимитация — это определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.
Демаркация — проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками. Осуществляется на основании документов о делимитации границы.
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