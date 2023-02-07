Таджикские наркотики ввозились в Кыргызстан

Из всех предъявленных подсудимому обвинений в суде не удалось доказать только одно – создание устойчивого преступного сообщества.
Гражданин Таджикистана У.А. Первомайским районным судом Бишкека приговорен к 14 годам лишения свободы с последующим выдворением на родину.
Из всех предъявленных подсудимому обвинений в суде не удалось доказать только одно – создание устойчивого преступного сообщества. Другой подсудимый, подельник У.А., будет экстрадирован в Таджикистан после уплаты штрафа в сумме 2 000 000 сомов в доход государства.
На судебном процессе не установлены обстоятельства, свидетельствующие о сплоченности организованной группы, о наличии строго определенного иерархического построения сообщества, системы конспирации и прочих признаков, характерных для организованной преступной группировки. Но установлено, что гражданин У.А. наладил отправку из Таджикистана в южные регионы Кыргызской Республики гашиша и опия в особо крупном объеме.
В частности, в марте прошлого года на территорию Кыргызстана было завезено четыре с половиной килограмма опия и почти килограмм гашиша. Партию наркотиков перехватили сотрудники кыргызских правоохранительных органов.
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