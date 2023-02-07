Открыт единый депозитный счет по сбору денежных средств для помощи пострадавшим от землетрясений в Турции

Бишкек, "Саясат.kg". Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.

В Кыргызской Республике открыт единый депозитный счет по аккумулированию денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.

Любой желающий оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия может перечислить денежные средства на реквизиты данного счета.

Банк: ОАО «Айыл Банк»

ИНН 01803199710084

БИК 135001

ОКПО 30597768

Номер счета № 1350102119900169 «Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)» (сом, доллар США, евро);

Код платежа 14411100 – «Текущая помощь»;

Назначение: Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.

Также отрыта горячая линия МЧС КР.

Номера для справок:

- МЧС — горячая линия 112;

- Ситуационный центр Администрации Президента КР — (0312) 662292.

Отметим, что руководство и сотрудники Администрации Президента Кыргызской Республики перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с последними событиями в Турции.