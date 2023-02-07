Открыт единый депозитный счет по сбору денежных средств для помощи пострадавшим от землетрясений в Турции

Бишкек, "Саясат.kg". Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.
В Кыргызской Республике открыт единый депозитный счет по аккумулированию денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.
Любой желающий оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия может перечислить денежные средства на реквизиты данного счета.
Банк: ОАО «Айыл Банк»
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
Номер счета № 1350102119900169 «Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)» (сом, доллар США, евро);
Код платежа 14411100 – «Текущая помощь»;
Назначение: Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.
Также отрыта горячая линия МЧС КР.
Номера для справок:
- МЧС — горячая линия 112;
- Ситуационный центр Администрации Президента КР — (0312) 662292.
Отметим, что руководство и сотрудники Администрации Президента Кыргызской Республики перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с последними событиями в Турции.
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