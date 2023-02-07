ГКНБ КР: Задержаны члены ОПГ при вымогательстве денежных средств

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.
ГКНБ Кыргызской Республики при вымогательстве денежных средств в размере 14 тыс. 500 долларов США задержаны установленные члены ОПГ К.Досонова «Дженго» «Э.А.А.» и «Ж.С.Т.».
Установлено, что задержанные, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложили на жителя Ошской области долговые обязательства в размере 14 тыс. 500 долларов США. По данному факту Главным следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР.
В настоящее время задержанным, по решению Ошского городского суда избрана мера пресечения ввиде содержания под стражей в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам.
Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. Следствие продолжается.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!