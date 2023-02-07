ГКНБ КР: Задержаны члены ОПГ при вымогательстве денежных средств

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

ГКНБ Кыргызской Республики при вымогательстве денежных средств в размере 14 тыс. 500 долларов США задержаны установленные члены ОПГ К.Досонова «Дженго» «Э.А.А.» и «Ж.С.Т.».

Установлено, что задержанные, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложили на жителя Ошской области долговые обязательства в размере 14 тыс. 500 долларов США. По данному факту Главным следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР.

В настоящее время задержанным, по решению Ошского городского суда избрана мера пресечения ввиде содержания под стражей в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. Следствие продолжается.