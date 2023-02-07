Ждать ли землетрясений в Кыргызстане? Мнение главы Института сейсмологии

Землетрясение в Турции связано с другой тектонической плитой, которая находится в других условиях.

Землетрясение в Турции 6 февраля стало одним из самых сильнейших природных катаклизмов за последние несколько лет. Толчки ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. По предварительным данным, в Турции и на севере Сирии погибли более 4,3 тыс. человек.

Также 6 февраля на юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Тысячи кыргызстанцев задались вопросом: могут ли землетрясения, которые произошли в Турции, каким-то образом повлиять на возникновение таких же подземных толчков на территории Кыргызстана?

Директор Института сейсмологии Канат Абдрахматов ответил Kaktus.media на этот вопрос.

"Землетрясение в Турции связано с другой тектонической плитой, которая находится в других условиях. Там Аравийская плита, а у нас Индостанская. Я не думаю, что столь далекие землетрясения могут каким-то образом сказаться на сейсмичности в Кыргызстане. То, что недавно в Казахстане произошло небольшое землетрясение, может быть просто совпадением или случайностью. В настоящее время наблюдается замедление ядра Земли, и землетрясение в Турции может быть связано именно с этим процессом.

Если посмотреть статистику землетрясений в Кыргызстане, то мы увидим, что есть два пика - в мае и ноябре. Эти пики связаны с тем, что в течение года Земля по каким-то естественным причинам то ускоряется на 0,001 доли секунды, то замедляется на столько же. Казалось бы, что тут такого, ведь 0,001 - это мизер, но Земля - это довольно большое космическое тело, и даже такое изменение сказывается на сейсмичности.

В принципе процесс, который происходит сейчас в ядре Земли, может повлиять и на нашу Индостанскую плиту, но никто не может точно сказать, как и насколько повлияет. Трудно надеяться на то, что человечество когда-нибудь научится точно прогнозировать землетрясения.

Это неоднозначный процесс, даже, например, в США и Японии, где на новейших аппаратурах работают мировые ученые, не умеют прогнозировать данный природный катаклизм", - сказал Абдрахматов.

Отметим, в начале года ученые Китая обнародовали свое исследование о процессах в ядре Земли. Исследование показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли, а с 2009 года вращение ядра замедлилось. Это может спровоцировать различные природные катаклизмы, считают ученые.



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