В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской снесут киоски и разобьют новый сквер

На пересечении ул. Ю. Абдрахманова и ул. Киевской планируют снести все киоски и ларьки и построить сквер.

Процесс уже запущен, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Как оказалось, с такой просьбой обратились к главе Первомайского района Максатбеку Сазыкулову жители дома №176 по ул. Ю. Абдрахманова. И муниципалитет уже начал демонтаж объектов облегченного типа напротив этой многоэтажки, предварительно направив их владельцам уведомления о сносе. Убрать собираются все ларьки, киоски и павильоны облегченного типа от ул. Киевской до бизнес-центра "Ордо".

С владельцами торговых точек провели разъяснительные беседы и пообещали рассмотреть для них другую локацию, где их работа не будет мешать горожанам.

Также мэрия собирается заменить нынешнюю остановку на Абдрахманова/Киевской на современный остановочный комплекс для общественного транспорта с теплым помещением, камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц. Эскизы проектов в разработке (фото ниже - иллюстративное).



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