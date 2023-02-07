ГКНБ КР: Пресечена деятельность лаборатории по изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории г.Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный иностранец «В.М.В.» признал свою вину и подтвердил факт попытки создания нарколаборатории.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимых мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотических веществ, а также с учетом тенденции распространения синтетических наркотиков, в том числе среди молодежи, была пресечена деятельность лаборатории по изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории г.Бишкек.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела, 4 февраля 2023 года были задержаны члены указанной наркогруппировки, являющиеся иностранными гражданами, у которых в ходе обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства марихуана, прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков «Мефедрон», а также соответствующие приспособления и инструкции по их изготовлению.

В процессе следственно-оперативных мероприятий, задержанный иностранец «В.М.В.» признал свою вину и подтвердил факт попытки создания нарколаборатории, после чего был водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников данного наркоканала.

Согласно поступающих в ГКНБ КР данных в настоящее время на территории республики наблюдается тенденция увеличения употребления и распространения синтетических наркотиков, в особенности среди молодежи, что создает реальные угрозы национальной безопасности и здоровью подрастающего поколения.

В этой связи, ГКНБ КР призывает сообщать имеющуюся информацию заслуживающую внимания по телефону дежурной службы ГКНБ КР 0312660475.