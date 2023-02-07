Депутат Дастан Бекешев предложил обязать кыргызстанцев страховать жилье.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Нардеп отметил, что Турция сделала страхование жилья от стихийных бедствий обязательным после землетрясения в 1999 году.
«Мы тоже приняли этот закон. Но, несмотря на обязательность, страхование не является принудительным, так как нет ответственности за неисполнение документа. Возможно, это не понравится народу, но все-таки нам надо сделать страхование жилья от стихийных бедствий обязательным, особенно учитывая «сейсмостойкость» относительно нового жилья», — отметил он.
Дастан Бекешев добавил: государству пора отходить от философии, что строительный бизнес главнее человеческих судеб.
«Коррупция при выдаче разрешений, отсутствие контроля при строительстве, либерализация строительного бизнеса привели к тому, что каждый, кто заимел деньги, стал строителем. В результате практически все новые «элитки» могут рассыпаться от землетрясения в нашей стране. Не дай бог», — заметил он.
По мнению депутата, строительный бизнес должен жестко контролироваться на стадии получения разрешения и в течение десяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.
«Бизнес-клуб в парламенте и кабинете министров обязан пойти на это ради блага всех граждан. Я уверен, что многие строители не выдерживают стандартов: то марка бетона не та, то арматура плохого качества, то еще на чем-либо сэкономили. А кто проконтролирует?» — подытожил он.
Напомним, два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7 произошли на юге Турции 6 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах.
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