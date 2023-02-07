Нурлана Мотуева обвинили в изнасиловании. Он отрицает

На активиста Нурлана Мотуева написали заявление в милицию.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, женщина в заявлении указала, что Нурлан Мотуев привел ее к себе домой и изнасиловал.

«Заявительница сказала, что между ней и Нурланом Мотуевым были отношения. Сам подозреваемый отрицает свою вину. По предварительным данным, факт изнасилования не подтвердился», — проинформировали редакцию.



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