Нурлана Мотуева обвинили в изнасиловании. Он отрицает

На активиста Нурлана Мотуева написали заявление в милицию.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, женщина в заявлении указала, что Нурлан Мотуев привел ее к себе домой и изнасиловал.
«Заявительница сказала, что между ней и Нурланом Мотуевым были отношения. Сам подозреваемый отрицает свою вину. По предварительным данным, факт изнасилования не подтвердился», — проинформировали редакцию.
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