Источник: Генпрокуратура проверяет Национальную библиотеку им. А. Осмонова

Генеральная прокуратура Кыргызстана проверяет Национальную библиотеку в Бишкеке.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, сегодня, 6 февраля, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры КР явились с проверкой в Национальную библиотеку им. А. Осмонова.

По некоторым данным, руководство библиотеки подозревают в нанесении ущерба государству в крупном размере.



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