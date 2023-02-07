Митингующие у таможенной службы встретились с руководством. О чем говорили?

6 февраля они устроили импровизированный митинг у здания ГТС.
В центральном аппарате Государственной таможенной службы состоялось совещание с участием представителей бизнеса по вопросу таможенного оформления легковых транспортных средств, ввозимых из третьих стран.
Причиной встречи стало недовольство со стороны предпринимателей из-за изменения таможенных ставок.
6 февраля они устроили импровизированный митинг у здания ГТС.
Выслушав обеспокоенность представителей бизнеса, связанную с недостоверной информацией, распространяющейся в интернет-пространстве, по увеличению ставки таможенной пошлины в 2023 году, первый заместитель председателя ГТС Улан Кимсанов сообщил, что таможенное оформление легковых автомобилей проводится по законодательству ЕАЭС и КР, где применяются ставки единого таможенного тарифа.
Как рассчитывается пошлина?
В ГТС сообщили, что для определения ставки ввозной таможенной пошлины необходимо определить соответствующий код по ЕАЭС, исходя из следующих основных классификационных критериев:
-тип двигателя;
-объем двигателя;
-дата (год) выпуска транспортного средства (состояние - новое или бывшее в употреблении).
При ввозе легковых автотранспортных средств для личного пользования уплачиваются следующие таможенные платежи:
-таможенный сбор за совершение действий, связанных с выпуском товаров, в размере 0,25% от таможенной стоимости товаров;
НДС в 12% облагаемому импорту. При этом, согласно статье 310 Налогового кодекса КР, облагаемой стоимостью товаров, ввозимых из государств, не являющихся членами ЕАЭС, является сумма их таможенной стоимости, таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате при импорте этих товаров, за исключением НДС.
ввозная таможенная пошлина по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС.
Порядок определения таможенной стоимости и соответствующие ставки таможенных пошлин, влияющие на совокупность таможенных платежей в 2023 году, остались на прежнем уровне, как и в 2022-м.
"По итогам совещания было решено создать рабочую группу с участием компетентных сотрудников из числа должностных лиц ГТС и представителей бизнес-сообщества по изучению вопросов, возникающих при ввозе в ЕАЭС, и дальнейших путей их решения", - отметили в таможенной службе.
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