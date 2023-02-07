На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.



Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана 6 февраля в 19:02 по местному времени зарегистрировала землетрясение, передают казахстанские СМИ.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра: 42.72° с. ш., 69.24° в. д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан - 3 балла, Шымкент - 2-3 балла, Тараз - 2 балла.



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