На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана 6 февраля в 19:02 по местному времени зарегистрировала землетрясение, передают казахстанские СМИ.
Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра: 42.72° с. ш., 69.24° в. д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан - 3 балла, Шымкент - 2-3 балла, Тараз - 2 балла.
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