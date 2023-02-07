Школу, детсады и бани построит мэрия Бишкека в 2023 году. И снесет гаражи

На коллегии мэрии столицы по итогам деятельности за 2022 год градоначальник Эмилбек Абдыкадыров поделился планами муниципалитета на 2023-й.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Эмилбек Абдыкадыров заявил, что будут построены шесть учреждений здравоохранения, в жилом массиве «Ак-Бата» будет построена одна школа, а за счет городского и республиканского бюджетов планируется возвести 12 детских садов.

В этом году начнется строительство четырех путепроводов в рамках третьего этапа проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» и будут капитально отремонтированы дороги (протяженностью 16 километров) и тротуары (протяженностью 20 километров). На пересечении проспекта Чуй с улицами Шопокова и Бейшеналиевой будет построено два подземных перехода. Кроме того, хотят пробурить 12 скважин.

Эмилбек Абдыкадыров также рассказал, что планируется построить 10 муниципальных бань. В 2023 году введут в эксплуатацию 100 пунктов сортировки твердых бытовых отходов, а также реализуют проект по строительству подземного хранилища ТБО.

Кроме того, по его словам, планируется реализация инвестиционного проекта по закупке 5 тысяч одноцветных электротакси.

Также в планах мэрии столицы вернуть 50 гектаров земли, ранее использовавшихся под гаражные кооперативы и другие объекты.

Мэрия собирается возобновить все виды аукционов по аренде земли, создать три муниципальных рынка, увеличить доходную часть бюджета до 30 миллионов сомов за счет повышения эффективности использования парковых территорий, организовать продажу временно арендованных земельных участков для проектирования и строительства многоквартирных жилых домов.

За счет реализации этих планов предполагается увеличение доходов в сфере управления муниципальной собственностью более чем на 160 миллионов сомов по сравнению с 2022 годом.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257667/