В школе № 102 Бишкека начнут изучать программирование с первого класса

В школе № 102 Бишкека начнут изучать программирование с первого класса.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, Департамент цифровых технологий, IT-колледж и школа подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

«Проект предусматривает совместную работу с учителями и учениками по освоению цифровых навыков и применение инновационных подходов в обучении. Ученики, начиная с первого класса, изучат основы программирования. Менторы-студенты Департамента цифровых технологий и IT-колледжа проведут мастер-классы по созданию чат-ботов», — отметили в мэрии.

Особое внимание уделят подготовке учеников старших классов к участию в Олимпиаде по информатике и районным соревнованиям по проектам в IT-сфере.

Учителя информатики примут участие в работе круглого стола по обсуждению вопроса подготовки программистов.



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