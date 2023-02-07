В школе № 102 Бишкека начнут изучать программирование с первого класса.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, Департамент цифровых технологий, IT-колледж и школа подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.
«Проект предусматривает совместную работу с учителями и учениками по освоению цифровых навыков и применение инновационных подходов в обучении. Ученики, начиная с первого класса, изучат основы программирования. Менторы-студенты Департамента цифровых технологий и IT-колледжа проведут мастер-классы по созданию чат-ботов», — отметили в мэрии.
Особое внимание уделят подготовке учеников старших классов к участию в Олимпиаде по информатике и районным соревнованиям по проектам в IT-сфере.
Учителя информатики примут участие в работе круглого стола по обсуждению вопроса подготовки программистов.
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