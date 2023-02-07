Бассейн в школе № 69 отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства

По ее данным, с запросом квалификаций для участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека объявляет конкурс на поиск частного партнера по проекту ГЧП «Реконструкция бассейна школы № 69». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, с запросом квалификаций для участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
Отмечается, что инициатором проекта является общественное объединение «Федерация триатлона КР», которое предложило капитальный ремонт, поддержание и эксплуатацию бассейна при школе № 69 в обмен на обеспечение возможности заниматься плаванием учащимся школы, предоставление льготных условий для определенных слоев населения по направлению муниципалитета и расщепление дохода от работы бассейна в фиксированном размере за пользование им, что не скажется на учебных процессах.
«В настоящее время инфраструктура бассейна и прилегающих помещений (душевые, раздевалка) находятся в плачевном состоянии и не используются по назначению. Соседнее помещение — спортивный зал школы — также нуждается в ремонте по причине частичного разрушения и дефекта стен, вызванного неисправностью вентиляционной системы бассейна и повышенной влажностью, оседающей на вертикальных поверхностях стен», — говорится в запросе.
Отбор частного партнера будет проводиться в два этапа: квалификационный и отбор победителя конкурса.
По вопросам относительно проекта следует обращаться в Агентство развития Бишкека и привлечения инвестиций по телефону 0312660928 либо в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека по телефону 0312454113.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257648/
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