ГКНБ: Об отречении жителя с.Ак-Муз Ат-Башинского района от экстремисткой идеологии РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Он публично признал ошибочность своих взглядов и отрекся от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения.

В ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму была установлена причастность уроженца и жителя с. Ак-Муз Ч.М.К. к деятельности запрещенной на территории Кыргызской Республики РЭО «Хизбут-Тахрир», который активно пропагандировал идеи вышеуказанного течения.

23 января 2023 года по результатам проведенных оперативных мероприятий, УГКНБ КР по Нарынской области совместно с ОВД Ат-Башинского района, были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия, в отношении Ч.М.К., где последний публично признал ошибочность своих взглядов и отрекся от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения.

ГКНБ КР будет продолжена контрпропагандистская работа направленная на профилактику экстремистских взглядов и последующего вывода верующих из членства РЭО «Хизбут-Тахрир».