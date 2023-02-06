Автобусы GoBus начнут курсировать из Кыргызстана в 4 города Узбекистана

По его словам, этот проект фонд планирует запустить к предстоящему летнему туристическому сезону.
Автобусы GoBus в этом году начнут курсировать в четыре города Узбекистана: Фергану, Андижан, Ташкент и Наманган. Об этом рассказал вице-президент Фонда поддержки развития туризма Кайрат Итибаев.
По его словам, этот проект фонд планирует запустить к предстоящему летнему туристическому сезону.
"Мы хотим улучшить организованный транспортный сервис в наши регионы. Мы запустим GoBus от аэропорта "Ош" до контрольно-пропускного пункта "Достук" на кыргызско-узбекской границе. Это первый этап. Вторым будет расширение географии рейсов до городов Фергана, Андижан, Ташкент и Наманган", - поделился Итибаев.
Вместе с тем он добавил, что для продвижения сотрудничества Кыргызстана с Узбекистаном в области туризма со стороны фонда было предложено профессиональным спортивным организациям соседней республики проводить сборы атлетов на южном берегу Иссык-Куля на базе современного спортивного комплекса "Тосор Интернешнл Спортс". Центр планируют построить в этом году на площади в 72 гектара в селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.
Кроме того, как указал вице-президент фонда, планируется создать комбинированную программу для туристов из Узбекистана по 10 сакральным местам Кыргызстана, которые пользуются большим спросом среди узбекистанцев.
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