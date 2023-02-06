Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.
От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании с соболезнованиями.
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