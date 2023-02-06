Бишкекчанка обвинила репетитора сына в краже денег и кольца с бриллиантом

Общий ущерб пострадавшая оценила в $2,1 тыс.
В Бишкеке милиционеры задержали подозреваемую в краже дорогого кошелька, 18 тыс. рублей и кольца с бриллиантом. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.
26 января 2023 года в УВД обратилась с заявлением бишкекчанка О. В. По словам женщины, репетитор ее сына А. А. воспользовалась свободным доступом в их квартиру и в период с октября 2021 года по март 2022-го тайно похитила кошелек за $600, 18 тыс. рублей наличными и дорогое кольцо с бриллиантом. Общий ущерб пострадавшая оценила в $2,1 тыс.
Сотрудники следственной службы УВД возбудили уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР и задержали подозреваемую А. А.
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