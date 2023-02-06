"Не хамите". Депутаты потребовали от Руслана Татикова сбавить обороты в ЖК

Позже замминистра вышел к доске и объяснил, из чего складывается сумма погашения.

Депутаты Чингиз Айдарбеков и Шайлообек Атазов попросили заместителя министра финансов Руслана Татикова поубавить пыл, отвечая на вопросы в парламенте.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 6 февраля рассматривалась ратификация соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (Всемирным банком) по проекту "Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора".

Айдарбеков отметил, что Татиков на заседании парламента говорил о том, что кредит выдается под 0,75% годовых. "Однако в одном из пунктов соглашения прописано, что процентная ставка по кредиту составляет 1,56%. Какая информация верная?" - спросил депутат.

Замминистра ответил, что Айдарбеков постоянно об этом спрашивает, а он все время отвечает на один и тот вопрос.

"Либо я неправильно объясняю на кыргызском. Вы на русском хорошо понимаете? Давайте я вам на русском объясню. Это график погашения, выраженного в процентах. Когда мы начнем погашать основную сумму, это составит 1,5625%. Можете умножить: мы берем 25 млн долларов США, умножьте эту сумму на 1,5625, и у вас выйдет, что в полгода мы будем платить 390 625 долларов. 0,75 - это процентная ставка. А тут говорится о погашении основной суммы, это не проценты. Если дадите доску, я вам, как финансист, все посчитаю", - сказал Татиков.

Айдарбеков ответил, что в таком случае надо однозначно писать.

"Приложение три посмотрите. Я вам уже на русском читаю, могу на кыргызском еще. Посудите сами, я сюда проект соглашения принес. Вы что думаете, что мы обманываем, что ли?" - возмутился замминистра.

"Я тоже на русском читаю. Вы чуть-чуть сбавьте темпы, не хамите", - заявил депутат.



С ним согласился Атазов. "Вы что куда-то спешите? Говорите медленнее и понизьте тон. Или хотите криком взять нас?" - спросил он Татикова.

Позже замминистра вышел к доске и объяснил, из чего складывается сумма погашения.



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