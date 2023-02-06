ГКНБ КР: Выявлены и изъяты контрабандные товары

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению стоимости товаров.

В рамках борьбы с контрабандной деятельностью, УГКНБ КР по Баткенской области, в рамках уголовного дела, 3 февраля 2023 года в Кадамжайском районе проведены обыски по 20 адресам, принадлежащим лицам, причастным к незаконному ввозу/вывозу товаро-материальных ценностей в соседние страны и обратно.

В ходе обысков проведенных по адресам, принадлежащим гражданам КР Э.Ш.Н., А.Н.А., С.С.А. и А.Т.К. изъяты 4377 телевизоров, 3162 мобильных телефонов, 308 коробок безакцизных сигарет, 265 автошин, 2.5 тонны цветного металла (медь), денежные средства в размере 11 220 долларов США и 504 000 сомов, а также иные товары народного потребления с приблизительной стоимостью около 1 млн. долларов США.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению стоимости товаров и других причастных лиц.