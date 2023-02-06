ГКНБ КР: Задержан член ОПГ при вымогательстве денежных средств 

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.
Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области при вымогательстве денежных средств в размере 120 тысяч сомов задержан с поличным установленный член ОПГ К.Кольбаева «А.Р.Б.».
Установлено, что задержанный, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложил на жителя г.Джалал-Абад долговые обязательства в размере 2 млн. 900 тыс. сомов.
По данному факту Главным управлением области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст. 208 УК КР (Вымогательство).
В настоящее время задержанному, по решению Джалал-Абадского городского суда избрана мера пресечения ввиде содержания под стражей в СИЗО ГУ ГКНБ КР г.Джалал-Абад до 12 марта 2023 года.
ГКНБ КР в рамках своей компентенции продолжает работу по противодействию организованным преступным групппам и сообществам.
Также, Главное управление по Джалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.
Следствие продолжается.
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