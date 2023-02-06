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ГКНБ КР: Задержан член ОПГ при вымогательстве денежных средств 

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области при вымогательстве денежных средств в размере 120 тысяч сомов задержан с поличным установленный член ОПГ К.Кольбаева «А.Р.Б.».

Установлено, что задержанный, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложил на жителя г.Джалал-Абад долговые обязательства в размере 2 млн. 900 тыс. сомов. 

По данному факту Главным управлением области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст. 208 УК КР (Вымогательство). 

В настоящее время задержанному, по решению Джалал-Абадского городского суда избрана мера пресечения ввиде содержания под стражей в СИЗО ГУ ГКНБ КР г.Джалал-Абад до 12 марта 2023 года.

ГКНБ КР в рамках своей компентенции продолжает работу по противодействию организованным преступным групппам и сообществам. 

Также, Главное управление по Джалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. 

Следствие продолжается.

           

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