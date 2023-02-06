Допрос журналиста Ыдырыса Исакова. В милиции рассказали подробности

Журналиста Ыдырыса Исакова допросили в УВД города Оша в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на прошлой неделе в социальной сети Tik-Tok пользователь под ником Альберт опубликовал видеоролик под названием «Кыргыз, проснись, уйгурская мафия грабит Кыргызстан». В этом видеоролике было обращение Ыдырыса Исакова.

«Журналист был вызван на допрос, у него поинтересовались, о какой уйгурской мафии идет речь. Исаков ответил, что не знает автора видеоролика, а само видео с его обращением смонтировано. Он не в курсе, о чем идет речь. Ыдырыса Исакова допрашивали час», — проинформировали в ведомстве.



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