Оставьте футбольные поля в покое. Депутат заступился за жителей «Асанбая»

По словам нардепа, земля принадлежит мэрии столицы, ее изначально выделяли для оздоровления граждан.



Депутат Дастан Бекешев встретился с жителями микрорайона «Асанбай» в Бишкеке, где на месте частных футбольных полей решили строить многоэтажные дома. Подробности он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, земля принадлежит мэрии столицы, ее изначально выделяли для оздоровления граждан.

«Но здоровье граждан не так ценится, как свой карман: целевое назначение земли поменяли, вместо спортивных сооружений разрешили строить очередные высотки. Прокуратура отменяла решение архитектуры о разрешении строительства, но архитектура позже опять приняла решение, что дом важнее здоровья жителей. Теперь компания «Альфа недвижимость» хочет построить на арендованной земле дом. Не хочется обвинять крупную фирму, за которой тоже не простые люди, но хочется гражданам в укор сообщить, что они несколько раз поддерживали в депутаты БГК кандидата, по вине которого эта земля стала лакомым кусочком», — отметил он.

Дастан Бекешев добавил, что у муниципалитета есть уникальный шанс отобрать эти земли и взамен дать строительным компаниям участки на месте снесенной колонии № 47.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257612/