Смерть журналистки в Баткене. Суд оправдал Батмакан Жолболдуеву

Баткенский райсуд оправдал Батмакан Жолболдуеву, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности журналистки Арзыгуль Галымбетовой.

Однако Жолболдуеву признали виновной по трем другим статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

В частности, суд признал Жолболдуеву виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни погибшей, хулиганстве в части нанесения телесных повреждений главе Баткенской администрации и подделке документов НКО.

В итоге Жолболдуеву приговорили к двум годам пробационного надзора с запретом заниматься блогерством. Назгуль Суйунбаева добавила, что они будут оспаривать данное решение.

Напомним, Батмакан Жолболдуеву обвиняли в хулиганстве и сопротивлении представителю власти или лицу, осуществляющему надзор за общественным порядком. Второе обвинение - в использовании поддельного документа, третье - в причинении смерти по неосторожности, еще одно - в нарушении тайны частной жизни. 25 марта 2022 года журналистка Арзыгуль Галымбетова обратилась в ОВД Оша и сообщила, что ее очерняет в соцсетях пользователь канала "Батма-Бат" в YouTube, нанося "урон ее чести и достоинству".

В тот же день Галымбетова обратилась в больницу, пожаловавшись на ухудшение здоровья, а позже скончалась в отделении неврологии. Факт был зарегистрирован по статье "Причинение смерти по неосторожности". По подозрению была задержана Батмакан Жолболдуева, которую позже отпустили под домашний арест.



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