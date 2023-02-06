Смерть журналистки в Баткене. Суд оправдал Батмакан Жолболдуеву

Баткенский райсуд оправдал Батмакан Жолболдуеву, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности журналистки Арзыгуль Галымбетовой.
Однако Жолболдуеву признали виновной по трем другим статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.
В частности, суд признал Жолболдуеву виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни погибшей, хулиганстве в части нанесения телесных повреждений главе Баткенской администрации и подделке документов НКО.
В итоге Жолболдуеву приговорили к двум годам пробационного надзора с запретом заниматься блогерством. Назгуль Суйунбаева добавила, что они будут оспаривать данное решение.
Напомним, Батмакан Жолболдуеву обвиняли в хулиганстве и сопротивлении представителю власти или лицу, осуществляющему надзор за общественным порядком. Второе обвинение - в использовании поддельного документа, третье - в причинении смерти по неосторожности, еще одно - в нарушении тайны частной жизни. 25 марта 2022 года журналистка Арзыгуль Галымбетова обратилась в ОВД Оша и сообщила, что ее очерняет в соцсетях пользователь канала "Батма-Бат" в YouTube, нанося "урон ее чести и достоинству".
В тот же день Галымбетова обратилась в больницу, пожаловавшись на ухудшение здоровья, а позже скончалась в отделении неврологии. Факт был зарегистрирован по статье "Причинение смерти по неосторожности". По подозрению была задержана Батмакан Жолболдуева, которую позже отпустили под домашний арест.
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