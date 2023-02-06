Во сколько полезнее всего ложиться спать, рассказала невролог

Врач-невролог объяснила, когда полезнее всего для здоровья ложиться спать, передает Doctorpiter.

В каждое время суток ценность и качество сна будут различными. Как отмечает врач-невролог Анна Бабурина, самое лучшее время для сна - это вечер и ночь. По ее словам, максимально полезный - ночной отдых, если ложиться спать в 22 часа и вставать не ранее 6-7 утра. Так получится не менее 8-9 часов полноценного, качественного и здорового сна.

Врач напоминает, что именно в эти часы достигается пик выработки мелатонина, который помогает хорошо выспаться, восстановить организм и быть здоровым. Рекомендуется начать готовиться ко сну уже в 21:30. Кроме того, спать нужно в темноте, тишине, без каких-либо ночников и без, к примеру, гаджетов и посторонних раздражителей.

Тем не менее если вы работаете по ночам, отдых днем просто необходим. При идеальном варианте рекомендуется спать в первой половине дня, максимум до 16 часов. Это позволит более качественно отдохнуть, не перебивая ночные ритмы. Важно также создать в спальне тишину и темноту, убрав все источники естественного и искусственного света.

Еще один нюанс, как отмечает издание: когда вы ложитесь спать утром после ночной работы, не стоит пребывать в постели более 3-4 часов. Нужно встать, принять душ и вернуться к привычной жизни. Если позволяют особенности труда, при ночной работе рекомендуется делать небольшие перерывы на сон - хотя бы по 20-30 минут в течение ночи.

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