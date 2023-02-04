ГКНБ КР: Задержан контрабандный груз минерального удобрения “селитра аммиачная” и “карбамида”

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам проведенной работы автомобиль помещен на ответственное хранение, а груз передан в ГТС.

3 февраля 2023 года в ходе борьбы с контрабандной деятельностью сотрудники Управления ГКНБ по Баткенской области пресекли контрабанду минеральных удобрений из КР в соседнюю республику.

Так, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области было задержано транспортное средство марки «Hyundai Porter», а также 30 мешков минерального удобрения селитра аммиачная и 163 мешка карбамида. Товар транспортировался без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

По результатам проведенной работы автомобиль помещен на ответственное хранение, а груз передан в ГТС.