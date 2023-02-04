В Таласе мужчину подозревают в изнасиловании девочки

В Таласской области мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом 24.kg сообщила мама пострадавшей.

По словам женщины, это произошло в 2020 году, когда она уехала в Россию на заработки.

«Моя родственница каким-то образом оформила опекунство над моей дочерью. Она говорит, что я била свою дочь, но это не так. Мой супруг забрал детей и уехал в Жайылский район, там и выяснилось, что девочку изнасиловали. Я подозреваю, что мою дочь насиловал и мой родной брат, который живет с родственницей», — сказала она.

Со слов женщины, она написала заявление в милицию, что хочет вернуть детей. Но сотрудники правоохранительных органов не помогли ей в этом.

«Я писала заявление о том, что хочу забрать детей, оплатила дорогу сотрудникам милиции. Они помогли забрать только четверых детей, кроме моей 14-летней дочери. Я когда-то привлекалась к уголовной ответственности, этим меня и шантажируют родственники и правоохранители», — пояснила женщина.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/257530/