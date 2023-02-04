ГКНБ КР: Об обнаружении схрона оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Управлением ГКНБ КР по Таласской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в рамках доследственной проверки обнаружен схрон с огнестрельным оружием и боеприпасом.
В частности, 02 февраля 2023 года, в результате проведенных мероприятий совместно с саперами ПС ГКНБ КР по Таласской области, в горной местности приграничного Кара-Бууринского района с РК, обнаружен замаскированный схрон, где изъято осколочная граната (РГД-5) и гладкоствольное ружье 12 калибра со стертыми номерами.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные установление причастных лиц к данному факту.
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